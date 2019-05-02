«ستاندرد آند بورز» يصعد إلى مستوى قياسي بدعم «أبل»

المصدر: نيويورك - وكالات

صعد مؤشر ستاندرد آند بوزر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بمساهمة مكاسب أسهم أبل بعد إعلان نتائج وتوقعات قوية في دعم موجة صعود لأسهم التكنولوجيا قبل صدور أحدث إعلان من مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة النقدية، وزاد المؤشر بمقدار 6.50 نقاط إلى 2952.33 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك 37.54 نقطة إلى 8132.93 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 46.15 نقطة مسجلاً 26639.06 نقطة.

وبلغت أرباح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «آبل» خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 11.56 مليار دولار بما يعادل 2.46 دولار للسهم الواحد، مقابل 13.82 مليار دولار بما يعادل 2.73 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع أرباح شركة «آبل» إلى 2.36 دولار للسهم الواحد.

وبلغت إيرادات شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة 58.02 مليار دولار مقابل 61.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.