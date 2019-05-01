الكويت تدشن رابع أطول جسر بحري في العالم

المصدر: متابعة البيان

دشنت الكويت الأربعاء رابع أطول جسر بحري في العالم، تم تصميمه وتنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في تطبيق الخطة التنموية بربطه بين الكويت العاصمة بمناطق ومدن جديدة.

وافتتحت دولة الكويت جسر الشيخ جابر الأحمد، وسط حضور لافت من شخصيات محلية ودولية وعربية بزعامة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقالت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري: ندشن اليوم جسر الشيخ جابر الاحمد مستذكرين مسيره حافلة بالتقدم و الازدهار في مختلف المجالات و قائدا عظيما في تحرير الكويت و إعادة اعمارها و نبدأ عهدا جديدا في بناء كويت 2035 تحت رؤية سموكم و توجيهاتكم السامية".

من جهته قال السيد لي ناكيون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية: جسر الشيخ جابر الاحمد هو احد أطول الجسور في العالم تم تنفيذه بأحدث التقنيات الهندسية و يجسد رؤية 2035 لتحويل الكويت الى مركز اقتصادي عالمي.

وبدء العمل بالمشروع 3 نوفمبر 2013 ويتكون من إنشاء مسار جسر وصلة الصبية بطول 37.5 كيلو متر ومسار جسر وصلة الدوحة بطول 9 كيلو متر، وكل جسر يتكون من 3 حارات بكل اتجاه مع حارة للطوارئ في كل جانب ويشمل المشروع إنشاء جزيرتين اصطناعيتين بمساحة 30 هكتار لكل منها.