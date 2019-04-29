القناة للسكر توقع عقوداً مع السويدي والخريف وسينوما لإنشاء مصنعها بالمنيا

المصدر: البيان الالكتروني

وقعت شركة القناة للسكر، أمس الأحد، ثلاثة عقود رئيسية، لبدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع إنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر، بمنطقة غرب المنيا.

وذكرت الشركة في مؤتمر صحفي اليوم، أن العقد الأول مع مجموعة الخريف السعودية بغرض زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، وتوريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الري المحوري.

أما العقد الثاني مع شركة المقاولات الصينية العملاقة سينوما سي دي آي لغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021.

ووقعت الشركة العقد الثالث مع شركة السويدي إلكتريك لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية غرب ملوي - المنيا لتمر عبر مسافة 50 كيلومترا حتى موقع شركة القناة للسكر، بالإضافة لإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.

وشركة القناة للسكر هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة جمال الغرير وموربان إنرجي الإماراتيتين 70% من أسهمها، بينما تمتلك شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية (التابعة للبنك الأهلي المصري) 30% من الشركة.

يذكر أن شركة القناة للسكر قد أبرمت اتفاق تمويل معبري في مارس الماضي قيمته 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) مع تحالف يضم ستة بنوك بهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها فى غرب المنيا لمدة ستة أشهر لحين الانتهاء من توقيع اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار.

وقد صمم المصنع لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنوياً هذا إلى جانب تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا (ضمن مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون) بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.

وقالت الشركة إن المشروع سيسهم في سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر بنسبة 75% مما يوفر واردات قيمتها 900 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنوياً.

وحضر مراسم توقيع العقود كل من جمال الغرير رئيس مجلس إدارة القناة للسكر وإسلام سالم العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي، وكريم سعادة الرئيس التنفيذي للأهلى كابيتال القابضة، ومي عصفور كبير مديري الاستثمار بالأهلى كابيتال القابضة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر عن مجموعة الخريف، الشيخ محمد الخريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخريف، وعبد الله إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريف، وأشرف الجويلي العضو المتدب لشركة عبر الشرق للتسويق (إحدى شركات مجموعة الخريف).كما حضر ليو شياو نينغ نائب رئيس شركة سينوما سي دي اي، ومايبينج مدير إدارة الاستثمار والتطوير بالشركة، وعن مجموعة السويدي إليكتريك، حضر مدحت ماهر، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك للشبكات و التوزيع.