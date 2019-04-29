«طاقة» السعودية تستحوذ على وحدة الحفر التابعة لـ «شلومبرغر»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس شركة خدمات التصنيع والطاقة «طاقة»، وهي شركة مساهمة سعودية، عن موافقتها على الاستحواذ على وحدة أعمال الحفر المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط، التابعة لشركة «شلومبرغر» الأمريكية لخدمات حقول النفط، مقابل مبلغ 415 مليون دولار.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، ستجري صفقة الاستحواذ من خلال «شركة الحفر العربية»، وهي مشروع مشترك بين «طاقة» و«شلومبرغر»، حيث تمتلك «طاقة» 51% منها.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن صفقة الاستحواذ المنتظرة سترفع عدد منصات الحفر لدى «طاقة» إلى 58 منصة حفر في الحقول البحرية، و9 منصات في الحقول البرية.

وذكرت الوكالة أيضاً أنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري.