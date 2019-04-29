مليارات دولار صادرات البرازيل إلى العالم العربي للربع الأول 3.15

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال الربع الأول من العام الجاري 3.15 مليارات دولار مقارنةً بـ 2.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إن إجمالي الصادرات إلى الدول العربية بلغ 11.5 مليون طن مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 9.1 ملايين طن خلال الأشهر نفسها من عام 2018.

وأظهرت آخر الأرقام الصادرة عن الغرفة أن الإمارات استوردت 650.23 ألف طن من المنتجات البرازيلية بقيمة 794.53 مليون دولار، وأن ما مجموعه 3.3 ملايين طن من المنتجات البرازيلية المستوردة بقيمة 240.37 مليون دولار ذهبت إلى سلطنة عمان.

واستوردت البحرين 2.3 مليون طن من السلع بقيمة 173.22 مليون دولار من البرازيل، في المقابل بلغت قيمة مشتريات مصر 1.63 مليون طن من المنتجات بقيمة 412.04 مليون دولار، وتم تصدير ما مجموعه 711.67 ألف طن من البضائع بقيمة 479.20 مليون دولار إلى المــملكة العــربية السعودية.

مرونة اقتصادية

وقال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن الزيادة في حجم الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي تمثل قوة العلاقات التجارية بين المنطقة ودول أمريكا الجنوبية، كما أنها تعكس المرونة الاقتصادية العالمية للبرازيل في مواجــهة التحديات الراهنة.

ولفت حنون إلى زيادة الطلب على السلع البرازيلية في العالم العربي في الشهور المقبلة من العام الجاري بفضل مواصلة المنطقة تنفيذ البرامج الاقتصادية لتوسيع الفرص التجارية وتجربة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطردة.

واشتملت أبرز واردات المنطقة العربية من البرازيل على الحديد والذرة والسكر والدجاج واللحوم البقريّة والطائرات، ما حافظ على طلبها المتزايد من القطاع الصناعي والسوق الاستهلاكية.

وبلغت قيمة لحوم الدجاج المصدرة إلى الدول العربية 580.36 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة لحوم الأبقار 275.39 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019.

صادرات

كانت أهم المنتجات المصدرة من البرازيل إلى المنطقة هي اللحوم، ومنتجات خامات الحديد ومركزاتها بما في ذلك بيريت الحديد المحمص، وسكر القصب وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائياً، وحبوب ذرة المحركات النفاثة، ومحركات التوربين الغازي، والأنابيب والحديد - بخلاف حديد الزهر - أو الصلب.