أرباح إكسون موبيل الفصلية دون التوقعات

المصدر: لندن ـ رويترز

أعلنت إكسون موبيل أمس انخفاض أرباح الربع الأول من العام 49% لتأتي دون التوقعات بسبب هبوط أسعار النفط والغاز وضعف في أنشطتها بددا أثر مكاسب متوسطة حققها الإنتاج. وقالت أكبر شركة مُنتجة للنفط في الولايات المتحدة إن أرباح شتى عملياتها الرئيسية، بما في ذلك إنتاج الكيماويات والنفط والغاز، انخفضت وسجلت أنشطتها للتكرير خسارة بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة وانخفاض هوامش المبيعات.

وانخفضت أرباح الشركة في الربع الأول إلى 2.35 مليار دولار أو 55 سنتاً للسهم من 4.65 مليارات دولار أو 1.09 دولار للسهم قبل عام. كان محللون يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحاً بقيمة 70 سنتاً للسهم وفقاً لتقديرات رفينيتيف أيكون.