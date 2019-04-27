ترامب يطلب من «أوبك» خفض أسعار النفط.. والسوق يستجيب

المصدر: واشنطن - الوكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تواصل مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وطالبها بخفض أسعار النفط في ظل ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي إن أسعار البنزين منخفضة بالفعل، دون تقديم أي دليل حقيقي، على ذلك. ولم يتضح ما الذي يقصده الرئيس ترامب عندما قال إنه اتصل بالمنظمة.

وأضاف «ترامب» في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض «أسعار البنزين تتراجع.. لقد تواصلت مع أوبك وقلت لهم يجب أن تخفضوا الأسعار.. لقد قمنا بعمل عظيم».

وقال «ترامب» إن حلفاء الولايات المتحدة، مثل السعودية ستزيد إنتاجها لتعويض أي نقص في إمدادات النفط في الأسواق نتيجة تشديد العقوبات المفروضة على إيران.

وانخفضت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بأن «أوبك» ستعزز الإنتاج قريباً لتعويض انخفاض صادرات إيران بعد تشديد عقوبات أمريكية على طهران.

وخلال التعاملات تفاقمت خسائر النفط وهبط خام برنت أكثر من دولارين إلى 72.22 دولاراً للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.89 دولاراً للبرميل متراجعة 32 سنتاً أو 0.5 %..