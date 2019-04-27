الذهب يُنهي 4 أسابيع من التراجع

المصدر: لندن ـ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس، في الوقت الذي أذكت فيه مجدداً مؤشرات على ضعف النمو العالمي اهتمام المستثمرين بالمعدن الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، لتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 5 أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.91 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري واتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 مارس. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1282 دولاراً للأوقية. وارتفعت الفضة 0.4% إلى 14.99 دولاراً للأوقية.