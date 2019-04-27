المصدر: لندن - رويترز

حوم اليورو قرب أدنى مستوى في 22 شهراً أمس، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة إلى 98.101 بعد أن ارتفع إلى 98.322 أول من أمس وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2017. وزاد اليورو 0.1 % إلى 1.1140 دولار. ولم يسجل الين تغيراً يذكر خلال التعاملات أمس عند 111.63 يناً للدولار بعد أن تراجع 0.5% في تعاملات الأسواق الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7027 دولار أمريكي. وخسر الدولار الأسترالي نحو 2% هذا الأسبوع، ليبلغ أدنى مستوى في 4 أشهر في الوقت الذي عززت فيه بيانات ضعيفة للتضخم المحلي احتمالات خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6647 دولار أمريكي.