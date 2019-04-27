أرباح شيفرون الربعية تهبط 27%

المصدر: هيوستون - رويترز

قالت شيفرون أمس إن أرباحها للربع الأول من العام هبطت 27% مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب تراجع أسعار النفط الخام وضعف هوامش أنشطة التكرير والكيماويات.

وارتفع إجمالي إنتاج شيفرون من النفط والغاز في الربع الأول، وقفزت أرباح أنشطة الاستكشاف التابعة لها في الولايات المتحدة 15% على أساس سنوي. لكن ضعفاً في أنشطتها العالمية للتكرير والتنقيب تسبب في انخفاض ربحها الإجمالي 27% مع تراجع الإيرادات 6.8%.

وزاد الإنتاج اليومي لشيفرون في الربع الأول إلى 3.04 مليارات برميل، من 2.85 مليار برميل في نفس الفترة قبل عام. لكن سعر برميل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي الأمريكية انخفض إلى 48 دولاراً من 56 دولاراً قبل عام.