النفط يتخطى 75 دولاراً لأول مرة منذ نهاية أكتوبر

المصدر: لندن - أ ف ب

تخطى سعر نفط خام «برنت» 75 دولاراً للبرميل أمس، لأول مرة منذ نهاية أكتوبر، تحت ضغط التشديد المرتقب للعقوبات الأمريكية على إيران.

ووصل سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم يونيو خلال التعاملات إلى 75,23 دولاراً في لندن، بارتفاع 66 سنتاً عن سعر إغلاق الأربعاء، وبعد 15 دقيقة على تسجيله حداً أقصى قدره 75,42 دولاراً.

وفي نيويورك، ازداد سعر الخام الخفيف تسليم يونيو أيضاً 20 سنتاً، إلى 66.09 دولاراً، بعد دقائق على تسجيله 66,16 دولاراً.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً الاثنين الماضي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وقف العمل بالإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، للسماح لها باستيراد النفط الإيراني، رغم عقوبات واشنطن.