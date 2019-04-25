اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ مايو 2017

المصدر: د ب ا

شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) اليوم الخميس أقوى هبوط لها منذ مايو 2017.

وسجلت بورصة فرانكفورت اليوم الخميس هبوطا مؤقتا لليورو إلى ما يقابل 1118ر1 دولار أمريكي، بينما تعافت العملة الأوروبية نسبيا في تعاملات بعد الظهر حيث وصلت قيمتها إلى 1145ر1 دولار، وكانت قيمته في الصباح هي 1162ر1 دولار.

وكان البنك المركزي الأوروبي حدد سعر اليورو بـ 1123ر1 دولار (وثبتت قيمته أمس الأربعاء عند 1209ر1 دولار.

وكانت بيانات محبطة عن معدل النمو في منطقة اليورو وردت أمس الأربعاء وأثرت على سعر اليورو. وتراجع سعر اليورو من بداية الأسبوع بشدة.

كما تزايدت المؤشرات مؤخرا بشأن مرحلة ضعف اقتصادي ستستمر بمنطقة اليورو.

وعلقت أنتيه بريفكه، خبيرة العملات ببنك "كومرتس بنك" الألماني اليوم الخميس، بالقول: "سيظل اليورو يواجه مصاعب... مع الأسف"، مشيرة إلى أن ضعف النمو ترافق معه شعور بزعزعة الأمن السياسي، حيث ستجري في إسبانيا مع نهاية هذا الأسبوع انتخابات برلمانية، تشير الاستطلاعات إلى عدم وجود أغلبية واضحة لأحد الأحزاب أو التيارات المتنافسة فيها.