ترامب: محادثات التجارة بين أمريكا والصين تسير على ما يرام

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض بينما كان يهم بالرحيل إلى فلوريدا: «نحن نحقق أداءً جيداً بشأن التجارة وأداءً جيداً مع الصين».

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة المقبلة من محادثات التجارة في الثلاثين من أبريل في بكين وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في الثامن من مايو في واشنطن.

وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية إن المفاوضات تحقق تقدماً، لكن تفاصيل قليلة ما زالت باقية.

وكان ترامب قد حدد أول مارس موعداً نهائياً للاتفاق، لكنه مدد في وقت لاحق المهلة، وقال إنه سيؤجل زيادة في الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، مشيراً إلى تقدم في المحادثات بين البلدين.