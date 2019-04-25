13 % تراجع أرباح «بوينغ» إلى 2.1 مليار دولار

المصدر: شيكاغو - د ب أ

تراجعت أرباح شركة بوينغ الأمريكية في الربع الأول بنسبة 13% إلى 2.1 مليار دولار، كما تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 2% إلى 22.9 مليار دولار، لأن بوينغ لم يُسمح لها بتوريد أي طائرات جديدة من طراز 737 ماكس في مارس الماضي في أعقاب الحادث الثاني.

ولم تصدر بوينغ بعد بيانات عن التوقعات الخاصة بمدى تأثير وقف التوريد على المبيعات، وخفضت بوينغ من أهدافها الخاصة بالعام الجاري في ظل أزمة طراز 737-ماكس بعد سقوط طائرتين من هذا الطراز في غضون مدة قصيرة، وفي ظل عدم وضوح موعد وظروف السماح لهذا النوع بالتحليق مرة أخرى.

وذكرت بوينغ أن التوقعات الجارية لعام 2019 لم تعد سارية، وسيتم تحديثها عند توافر المزيد من الوضوح حول المشكلات المتعلقة بسلسلة 737 ماكس.

وكانت بوينغ قلّصت مؤخراً إنتاجها من هذا الطراز بقوة، في ظل تعرض الشركة لضغوط كبيرة بعد الحادثين اللذين وقعا في إندونيسيا وإثيوبيا، وأسفرا عن مقتل 346 شخصاً.