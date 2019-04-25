السعودية تفاجئ الأسواق بـ 27.8 مليار ريال فائضاً بالميزانية

المصدر: الرياض - رويترز

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مؤتمر في الرياض أمس، إن المملكة حققت فائضاً في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري. وهذه هي المرة الأولى منذ 2014، التي تحقق فيها السعودية فائضا في الميزانية، وهو اعتبره المراقبون مفاجئاً للأسواق.

وتعهدت المملكة بالقضاء على العجز بحلول 2023. وفي العام الماضي، سجل العجز 136 مليار ريال أو ما يقدر بنحو 4.6 % من الناتج الإجمالي، انخفاضاً من 230 مليار ريال في العام السابق. وقال الجدعان إن الإيرادات النفطية ارتفعت إلى نحو 149 مليار ريال في الربع الأول، بينما زادت الإيرادات غير النفطية إلى 76.3 مليار ريال من 52.3 ملياراً.

وتعتزم السعودية زيادة الإنفاق الحكومي 7 % هذا العام. وقال الجدعان إن الإنفاق بلغ في الربع الأول من العام الجاري 217.6 مليار ريال ليرتفع قليلاً مقارنة مع العام الماضي. ومن جانبه قال محافظ البنك المركزي السعودي إن البنك يتوقّع نمو الاقتصاد بما لا يقلّ عن 2 % في 2019.