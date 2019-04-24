النفط يزيد مكاسبه.. وأوبك سترفع الإنتاج إذا توافر الطلب

المصدر: دبي - رويترز

زادت أسعار النفط مكاسبها خلال تداولات أمس مسجلةً أعلى مستوى منذ ستة أشهر مع ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية وسط مخاوف متزايدة بشأن تراجع إمدادات الخام العالمية بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «نايمكس» بنحو 1.46% إلى 66.51 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.78% إلى 74.62 دولاراً للبرميل.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر في أوبك وبقطاع النفط إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأمريكي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.44% إلى 97.71 نقطة.