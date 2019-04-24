النتائج الإيجابية تصعد بـ «وول ستريت».. و«تويتر» يقفز 16 %

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية، في «وول ستريت» مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا ونتائج إيجابية لشركات مثل كوكاكولا وتويتر.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 157 نقطة إلى 26668.83 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 25 نقطة مسجلاً 2933.99 نقاط، وتقدم ناسداك 100 نقطة إلى 8115.75 نقطة.

وسجلت أسهم «تويتر» أمس ارتفاعاً 15,7%، بعد أن حققت الشركة أرباحاً فاقت ما كان متوقعاً، حيث ربح سهمها أمس 37 سنتاً، أو 787 مليون دولار أرباح الربع الأول من 2019.

تراجعت الأسهم الأوروبية مع تدشين أوميكور البلجيكية لصناعة البطاريات أسبوعاً حافلاً بنتائج الشركات بنظرة مستقبلية مخيبة للآمال، بينما ساعدت موجة صعود لشركات الطاقة في كبح الخسائر.

وانخفض مؤشر ستوكس الأوروبي بعد صعود لسبع جلسات متتالية، مع هبوط جميع المؤشرات الرئيسية عدا فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم النفط والذي ارتفع ارتفاعاً هامشياً.

ونزل سهم رينو 1.4 % بعد أن قالت نيسان موتور، إنها سترفض مقترحاً لدمج الإدارة من شريكتها الفرنسية ودعت إلى علاقة مالية على قدم المساواة، وفقاً لتقرير لصحيفة نيكي.

أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع متواضع، بنسبة 0.2 بالمئة ليغلق المؤشر القياسي عند 22259.74 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف 22345.19 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي.