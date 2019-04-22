صحيفة: قبرص بحاجة لاستلهام نموذج الإمارات في التنوع الاقتصادي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت صحيفة «سايبروس ميل» القبرصية أن قبرص بحاجة إلى استلهام نموذج الإمارات في التنوع الاقتصادي. ونشرت الصحيفة أمس تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «خارطة الطريق إلى قبرص 2030».

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأنه يتعين على قبرص في سعيها إلى تنويع اقتصادها إلى الاقتداء بتجربة الإمارات، حينما صاغت ونفذت بنجاح «رؤية أبوظبي 2030»، بهدف تنويع موارد دخل الإمارات، وخفض اعتمادها على النفط، تحسباً للفترة التي تشحن فيها أبوظبي آخر برميل نفط لديها.

وأوضحت الصحيفة أن «رؤية أبوظبي 2030» نجحت في بناء اقتصاد متنوع للإمارات، وساهمت في تحقيق الدولة لنمو مستدام فعلي. وأكدت الصحيفة أن قبرص بحاجة إلى دراسة النموذج الإماراتي لتكرار التجربة الناجحة وإثراء موارد الجزيرة المتوسطية.