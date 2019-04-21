«بلومبيرغ»: الإمارات تحتفظ بالمركز الثامن عالمياً في رسو اليخوت الفخمة

المصدر: دبي- سيد صالح

احتفظت الإمارات بالمركز الثامن عالمياً في عدد اليخوت بالغة الفخامة التي ترسو على شواطئها، وفقاً لمؤشر «بلومبيرغ» الشهري لرصد السفن، والذي تنشره وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وكانت الإمارات قد احتلت نفس المركز على المؤشر الشهر الماضي. ويرصد المؤشر بصفة شهرية عدد اليخوت بالغة الفخامة التي ترسو على بعد مسافة لا تتجاوز ميلين من شواطئ الدولة.

وبلغ عدد اليخوت بالغة الفخامة التي ترسو على شواطئ الإمارات خلال أبريل الجاري 22 يختاً، لتتفوق بذلك على أستراليا، والتي احتلت المركز التاسع على المؤشر هذا الشهر، حيث يرسو على شواطئها الآن 19 يختاً فاخراً، ثم هولندا التي جاءت عاشرة بـ18 يختاً.

وجاء ترتيب المراكز الــ7 الأولى على المؤشر أبريل الجاري، الولايات المتحدة «الأولى، 158 يختاً»؛ إيطاليا «الثانية، 133 يختاً»؛ إسبانيا «الثالثة، 132 يختاً»؛ فرنسا «الرابعة، 118 يختاً»؛ اليونان «الخامسة، 82 يختاً»؛ جزر البهاما «السادسة، 45 يختاً»؛ وموناكو «السابعة، 41 يختاً».