المصدر: الرياض - البيان

أعلنت سامبا للأصول وإدارة الاستثمار السعودية (سامبا كابيتال)، المستشار المالي، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في الطرح العام لشركة مهارة للموارد البشرية، البدء بعملية بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 11 مليوناً و250 ألف سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال مهارة للموارد البشرية للاكتتاب العام، والذي يبلغ 275 مليون ريال.

وأوضحت سامبا كابيتال، أنه سيتم تحديد السعر النهائي لطرح السهم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر وأن العرض على المستثمرين الذي يبدأ اليوم وحتى نهاية 29 الجاري سيحضره ممثلو المؤسسات المكتتبة والتي تشمل صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل وشركات قطاعي البنوك والتأمين ومديري محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية.