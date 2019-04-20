ارتفاع أسهم اليابان والصين.. و«الجمعة العظيمة» تعطّل معظم الأسواق

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت الأسهم اليابانية والصينية خلال التعاملات أمس، فيما أغلقت البورصات الأمريكية وفي عدد كبير من دول العالم بمناسبة «الجمعة العظيمة».

وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً أمس 0.5 % وفي الأسبوع زاد المؤشر 1.5 % ليحقق مكاسب للأسبوع الثالث على الترتيب وربح مؤشر توبكس 0.1 % .

وصعدت مؤشرات الأسهم الصينية بنهاية تعاملات أمس، مع تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، كما أنها ارتفعت بنحو 31% منذ بداية العام الحالي. ويأتي الأداء القوي للأسواق المالية في الصين خلال الأسبوع الجاري، وسط إشارات تعافي الاقتصاد، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الأول من 2019 بوتيرة أفضل من المتوقع.

كما أظهرت بيانات أخرى تسجيل الصادرات الصينية قفزة خلال مارس بوتيرة هي الأفضل في نحو 5 أشهر. ويتزامن أداء البورصة الصينية مع أحجام تداول ضعيفة، حيث توقفت التداولات في أسواق آسيوية أخرى مثل هونج كونج وسنغافورة.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الصينية بنسبة تزيد عن 0.6% إلى 3270.8 نقطة.