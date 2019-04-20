الدولار يتراجع عالمياً بالتزامن مع تحقيقه مكاسب أسبوعية

المصدر: لندن - وكالات

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس بالتزامن مع أحجام تداول ضعيفة وقبيل إعلان بيانات اقتصادية، لكنه اتجه لتسجيل مكاسب على صعيد الأسبوع.

وتشهد الأسواق العالمية أحجام تداول ضعيفة اليوم بالتزامن مع عطلة رسمية في معظم دول العالم احتفالاً بيوم الجمعة العظيمة. وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1% ليرتفع اليورو إلى 1.1245 دولار، في حين استقر الدولار أمام الين الياباني عند 111.94 يناً، بينما هبط هامشياً مقابل العملة البريطانية 0.05% ليسجل الجنيه الاسترليني 1.2997 دولار

. كما سجلت العملة الخضراء هبوطاً مقابل نظيرتها السويسرية بنسبة 0.1% ليتراجع الدولار إلى 1.0138 فرنك. وبالنسبة لمؤشر الدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية فانخفض بنسبة تزيد على 0.1% إلى 97.357.

وتتجه الورقة الخضراء إلى تسجيل مكاسب بنحو 0.4% في الأسبوع الجاري لتبلغ إجمالي مكاسب الدولار منذ بداية العام وحتى الآن 1.28%.