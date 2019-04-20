بناء المنازل في أمريكا قرب أدنى مستوى في عامين

المصدر: واشنطن - رويترز

انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين في مارس جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات رغم انخفاض فائدة الرهن العقاري.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن معدل البدء بتشييد المنازل نزل 0.3% إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية وبلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ مايو 2017.

وجرى تعديل بيانات فبراير لتُظهر انخفاض معدل البدء بتشييد المنازل إلى 1.142 مليون وحدة بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً البالغة 1.162 مليون وحدة.

وانخفضت تصاريح البناء 1.7% إلى 1.269 مليون وحدة في مارس وهو أقل مستوى في 5 أشهر لتتراجع تصاريح البناء لثلاثة أشهر على التوالي.