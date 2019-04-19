بنك صيني يقدم 149 مليار دولار لمشروعات الحزام والطريق

المصدر: بكين - رويترز

قال بنك الصادرات والواردات الصيني، أمس، إنه قدم ما يزيد على تريليون يوان (149 مليار دولار)، لأكثر من 1800 مشروع، ضمن مبادرة «الحزام والطريق».

وارتفعت القروض القائمة من 810 مليارات يوان في نهاية مارس 2018.وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكُشف النقاب عنها في 2013، إلى دعم شبكة كبيرة من الروابط البرية والبحرية بين جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. وقال تشانغ تشينغ سونغ رئيس بنك الصادرات والواردات، إن المشروعات التي مولها البنك، ساهمت في خلق وظائف وتعزيز الضرائب في الدول ذات الصلة.