تشاؤم صناديق الاستثمار من آفاق النمو العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعرب ثلثا مديري صناديق الاستثمار عن تشاؤمهم بشأن كل من آفاق نمو وتضخم الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الـ 12 شهراً المقبلة في أعلى مستوى من توقعات حدوث ركود طويل الأجل منذ أكتوبر 2016. وبحسب استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر أبريل تراجعت توقعات المستثمرين بنمو الناتج المحلي العالمي.

حيث أفاد مديرو صناديق الاستثمار بأن النمو العالمي سيضعف العام المقبل بزيادة 20 نقطة أساس عن شهر مارس الماضي. وتوقع 6% فقط من المستثمرين حدوث ركود اقتصادي عالمي هذا العام بينما لا يتوقع 7 من أصل 10 منهم حدوث ركود اقتصادي حتى النصف الثاني من 2020.