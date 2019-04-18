9 % تراجع أرباح «مورغان ستانلي»

المصدر: نيوريوك - رويترز

أعلن مورغان ستانلي هبوط الأرباح الفصلية 9% مع انخفاض تعاملات الأسهم والسندات بسبب تدني تقلبات السوق، وقال البنك إن الأرباح العائدة لحملة الأسهم العادية نزلت إلى 2.34 مليار دولار بما يعادل 1.39 دولار للسهم في الربع الأول، من 2.58 مليار دولار أو 1.45 دولار للسهم قبل عام. وعلى أساس معدل، حقق مورجان ستانلي أرباحاً بلغت 1.33 دولار للسهم.وتباين أداء الأسهم الأمريكية بدعم بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل من الصين، مع تعزز المعنويات أيضاً بتقارير نتائج إيجابية بدرجة كبيرة.

وصعد داو جونز 15.87 نقطة إلى 26468.53 نقطة، واستقر ستاندرد اند بورز 500 عند 2916.04 نقطة، وتراجع ناسداك مسجلاً 8044.97 نقطة.