النفط يسجل أعلى مستوى في 2019

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 2019 متخطية 72 دولاراً للبرميل، بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد في الصين وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأمريكية يشير إلى طلب قوي، في حين استمر شح الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خلال الجلسة 34 سنتاً أو 0.47% إلى 72.06 دولاراً للبرميل بعد أن بلغت ذروتها خلال التعاملات عند 72.27 دولاراً. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.38 دولاراً للبرميل، مرتفعة 33 سنتاً أو 0.52 %، بما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في عام 2019 البالغ 64.79 دولاراً، الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الصين نما في الربع الأول 6.4%، مخالفاً توقعات بمزيد من التباطؤ، بما يسهم في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية مع اقتراب التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وزاد استهلاك الخام في مصافي الصين، في مارس 3.2 % على أساس سنوي إلى 12.49 مليون برميل يومياً.