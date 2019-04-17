النفط يواصل صعوده بدعم نقص المعروض

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 71 دولاراً للبرميل، بدعم من هبوط صادرات فنزويلا وإيران، وقتال في ليبيا، وهو ما أثار مخاوف بشأن تزايد التهديدات للإمدادات، وهو ما طغى على تأثير توقعات بارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتاً إلى 71.37 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً إلى 63.70 دولاراً للبرميل.

وزادت الضغوط النزولية أيضاً على السوق بفعل توقعات بزيادة المخزونات الأمريكية، والقلق بشأن مدى استعداد روسيا للتمسك بخفض للإنتاج تقوده منظمة أوبك. ويتوقع المحللون في المتوسط أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي.