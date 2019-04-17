6.9 مليارات أرباح «بنك أوف أمريكا»

المصدر: نيويورك - رويترز

جاءت إيرادات بنك أوف أمريكا دون التوقعات في الربع الأول، لكن أرباحه فاقت التكهنات مع خفض البنك لنفقاته وتنمية محفظة قروضه.ونزلت الإيرادات بشكل طفيف إلى 23 مليار دولار من 23.1 مليار دولار قبل عام، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 23.3 مليار دولار. وزاد صافي الربح العائد لحملة الأسهم العادية 6 % إلى 6.87 مليارات دولار.ونزل إجمالي إيرادات التداول 17 بالمئة، مع هبوط إيراداته من تداول الأسهم 22 بالمئة، وانخفاض إيرادات أدوات الدخل الثابت ثمانية بالمئة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، بعد نتائج أعمال شركتي الرعاية الصحية يونايتد هيلث وجونسون آند جونسون. وصعد داو جونز 50 نقطة إلى 26432.19 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 6 نقاط إلى 2912.26 نقطة، وزاد ناسداك 24.56 نقطة إلى 8000.57 نقطة.