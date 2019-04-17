إدراج «بروج البترولية» في نيويورك بمليار دولار

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»، الشركة الإماراتية المستقلة العاملة في قطاع تخزين النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، ومقرها الفجيرة، عن بدء إدراجها في بورصة ناسداك - نيويورك.

وذكرت الشركة أن التداول بدأ على أسهمها في البورصة الأمريكية بداية الاثنين الماضي، علماً بأن الشركة تم إدراجها بمليار دولار. وأضافت إن لديها الكثير من المشاريع المستقبلية في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم الإعلان عن هذه المشاريع قريباً.

وتشغّل بروج للاستثمارات البترولية والغاز، حالياً 14 صهريجاً لتخزين النفط بطاقة 400 ألف متر مكعب. وتعكف على إنشاء المرحلة الثانية التي ستضيف 600 ألف متر مكعب من طاقة تخزين النفط الخام في ثمانية صهاريج تخزين نصفها سيزود بميزة قابلية التحويل لزيت الوقود، ومن المتوقع دخولها حيز التشغيل التجاري بحلول الربع الأول 2020.