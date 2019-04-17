«فينابلر» تلحق «نتورك» إلى لندن

المصدر: دبي - رويترز

أكدت شركة فينابلر، ومقرها الإمارات، المتخصصة في حلول الدفع والصرافة عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي في بورصة لندن للأوراق المالية.

وقالت فينابلر، التي تضم علامات تجارية من بينها الإمارات العربية المتحدة للصرافة وترافيليكس القابضة وإكسبريس موني، أمس، إن السعر النهائي للطرح سيتم تحديده عقب عملية بناء دفتر أوامر الاكتتاب، مع توقعات حالياً بإدراج الأسهم في مايو.

وقالت، إنها تخطط لجمع 200 مليون دولار من بيع أسهم جديدة، فيما سيجري طرح بعض الأسهم القائمة أيضاً للبيع. وتخطط الشركة لبيع ما لا يقل عن 25% من أسهمها.

ومن المتوقع إصدار نشرة الاكتتاب في الأول من مايو. ويأتي التحرك بعد إدراج أسهم شركة نتورك إنترناشونال المتخصصة في المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط في لندن الأسبوع الماضي.

وتمتد شبكة فينابلر إلى أكثر من 170 دولة، وتدير معاملات سنوية بمبلغ 114.5 مليار دولار لعملائها، بحسب موقعها الإلكتروني. وكبرى أسواق الشركة هي الهند وباكستان وبنغلادش والفلبين.