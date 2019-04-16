أفغانستان تسعى إلى جذب استثمارات دولية عبر بوابة دبي

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز دبي المالي العالمي، «منتدى الاستثمار في التعدين بأفغانستان»، الذي عقدته «إنفست»، إحدى المبادرات العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الرامية إلى حشد الاستثمارات الخاصة في البلدان الشريكة.

وقالت وزير المعادن والبترول في أفغانستان نرجس نيهان في كلمتها بالمنتدى، إن هناك 43 مشروع تعدين جديداً من الحجم الكبير والصغير لاستثمارات القطاع الخاص، وتمتد المشاريع لتشمل عدداً واسعاً من السلع وتتوزع على 16 مقاطعة في البلاد.

وأضافت أنه بعد تقديم المناقصات المتوقعة، من المحتمل أن يتم إنفاق 100 مليون دولار على عمليات التقييم والاستكشاف والتعدين الأولية لهذه المشروعات على مدار الـ12 شهراً القادمة مع زيادة الاستثمارات بشكل كبير في السنوات التالية مع تقدم المشروعات. ستغطي المناقصات مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك النفط والغاز والأحجار الكريمة والنحاس والذهب والرخام ومعدن التالك.

وسلطت الوزيرة في كلمتها الضوء على 14 فرصة جديدة متاحة للمستثمرين الدوليين، وقالت: «للمرة الأولى على الإطلاق، تقدم أفغانستان فرصها للمستثمرين الدوليين لتقديم عروض المناقصات على مشاريع الياقوت والزمرد واللازورد. كما تم اختيار العديد من السلع، مثل الرخام والحجر الجيري والإسمنت.