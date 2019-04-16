شركة بريطانية تستحوذ على «بروج البترولية» بمليار دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت أمس شركتا «بروج للاستثمارات البترولية والغاز» الإماراتية ومقرها الفجيرة و«تويلف سيز انفستمنت» البريطانية عن إبرام اتفاقية اندماج بينهما تستحوذ بموجبه «تويلف» على 100% من أسهم «بروج البترولية» الصادرة بالفعل والمستحقة، في صفقة قيمتها مليار دولار. وستصبح «بروج البترولية» تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «تويلف».

ومن المتوقع بحسب الشركتين الانتهاء من الصفقة بنهاية الربع الثاني أو مطلع الربع الثالث العام الجاري، شريطة الوفاء بشروط محددة منها أن تحقق «تويلف» وقت إغلاق الصفقة عائدات نقدية صافية «بعد سداد المصروفات والمبالغ المستردة من الحساب الائتماني التابع لها»، بما في ذلك أي عائدات ناتجة عن أي عمليات تمويل جديدة للأسهم «عائدات الإغلاق»، تتجاوز قيمتها 125 مليون دولار. ويخضع إغلاق الصفقة لموافقة المساهمين في الشركتين، بالإضافة إلى موافقة أطراف ثالثة معينة.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» أنه بموجب الصفقة، ستبيع «بروج» 100% من فوائد أسهمها إلى «تويلف» مقابل 100.00 مليون سهم عادي من أسهم الأخيرة، شريطة أن يجري سداد ما تصل قيمته إلى 40% من عائدات الإغلاق، وفقاً لاختيار «بروج»، في صورة مبلغ نقدي بدلاً من الأسهم. وأعلنت «بروج» أنها ستدرج أسهمها على بورصة «ناسداك» عقب الانتهاء من صفقة الاندماج.