عودة خدمات «فيسبوك» و«انستغرام» و«واتس آب» للعمل بعد توقف لساعات

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

عادت خدمات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«انستغرام»، و«واتس آب» للعمل أمس، بعد توقف غير مبرّر استمر بضع ساعات في عدد من دول العالم معظمها في القارة الأوروبية، بالإضافة إلى أجزاء في الولايات المتحدة والصين.

وكان الملايين حول العالم استيقظوا أمس من جديد دون القدرة على استخدام العديد من ميزات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بدا أنه فصل جديد من مسلسل تعطل المواقع الثلاثة، الذي أصبح يتكرر خلال فواصل زمنية أقصر من السابق.

وظهرت رسالة على صفحة «فيسبوك» تقول «لا يمكن الوصول إليه»، فيما توجّه مستخدمو المواقع الثلاثة كالعادة إلى موقع «تويتر» للتعبير على استيائهم من عدم تمكنّهم رؤية تحديثات «فيسبوك» أو حتى وضع «إعجاب» على بوستات أصدقائهم أو التحدث معهم على خدمة «ماسنجر».

وفي بريطانيا وحدها تسّلم موقع «داون ديتيكتور» أكثر من 4700 شكوى من توقف فيبسوك منذ العاشرة من صباح أمس بتوقيت غرينيتش، فيما اكتفى «فيسبوك» كالعادة بتصريح مقتضب ذكر فيه: في وقت سابق اليوم، ربما واجه بعض الأشخاص مشكلة في الاتصال بعائلة تطبيقات «فيسبوك». تم حل المشكلة منذ ذلك الحين، ونأسف على أي إزعاج.