انخفاض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في فبراير

المصدر: بروكسل - رويترز

انخفض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في فبراير بأقل من المتوقع، إذ أدى اعتدال الأحوال الجوية إلى التراجع عن زيادة سجلها في إنتاج الطاقة في بداية 2019.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض في فبراير 0.2% وتراجع 0.3% على أساس سنوي. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا انخفاض الإنتاج الصناعي 0.6% على أساس شهري وتراجعه 1% على أساس سنوي.

وجرى تعديل أرقام يناير بالرفع إلى زيادة 1.9% على أساس شهري من 1.4% وإلى انخفاض 0.7% على أساس سنوي من رقم سالب بنسبة 1.1% في السابق.في يناير.