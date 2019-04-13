«أوبر» نحو طرح عام أوّلي .. والنفقات تهدر فرص الربحية

المصدر: نيويورك - رويترز

أعلنت «أوبر تكنولوجيز» أنها تتجه لطرح عام أوّلي موضحةً أن لديها 91 مليون مستخدم، لكن النمو يتباطأ، وأن الشركة ربما لا تحقق أرباحاً على الإطلاق.

وأكدت في إفصاح أنها حققت نمواً سريعاً السنوات الثلاث الماضية لكنها شددت على تأثرها سلباً عقب سلسلة من الفضائح وتزايد حدة المافسة في الأسواق.

ولفت إلى زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية في المستقبل المنظور محذراً من أن «ربما لا تحقق ربحية»،حيث تكبدت أوبر خسائر 3.03 مليارات دولار من العمليات 2018.

وكشف الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن أوبر لديها في المتوسط 91 مليون مستخدم نشط شهرياً على منصتيها، بما في ذلك خدمة نقل الركاب وخدمة توصيل الطعام (أوبر ايتس)، بنهاية 2018 ارتفاعاً من 33.8 % من 2017، لكن النمو تباطأ من 51 % في السنة السابقة.

ولم تحدد أوبر حجم الطرح العام الأولي، وذكرت رويترز في وقت سابق أن الشركة تخطط لبيع ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسهم عند تقييم بين 90 و100 مليار دولار.

وأبلغ مصرفيون معنيون بالاستثمار أوبر أن قيمتها تبلغ 120 مليار دولار وسيكون الطرح العام الأولي لأوبر الأكبر منذ طرح علي بابا في 2014 الذي جمع 25 مليار دولار.