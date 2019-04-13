«جيت إيروايز» توقف رحلاتها الدولية

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت «جيت إيروايز» الهندية للطيران أمس تعليق تسيير جميع رحلاتها الدولية بعدما أدت مخاوف متنامية حول استمرار الشركة المثقلة بالديون إلى فتح تحقيق حكومي بشأنها.

وتبذل «جيت إيروايز»، التي كانت حتى نوفمبر الماضي ثاني أكبر شركة طيران هندية من حيث القيمة السوقية، جهوداً مضنية من أجل استمرار أنشطتها في ظل ديونها التي تتجاوز مليار دولار.

وأعلن متحدث باسم الشركة تعليق جميع الرحلات إلى خارج الهند مضيفاً أن الناقلة أوقفت 10 طائرات أخرى من أسطولها، وتقوم فقط بتسيير 14 طائرة على خطوط داخلية وتمتلك الشركة 119 طائرة وكانت تقوم بتسييرها إلى 56 وِجهة.