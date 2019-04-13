9.18 مليارات دولار أرباح «جيه.بي مورغان» الفصلية

المصدر: نيويورك - رويترز

حقق جيه.بي مورغان تشيس أرباحاً فصلية أفضل من المتوقع، أمس، ليهدئ المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤثر سلباً على نتائج أعماله.

وقال البنك إن صافي الربح ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.18 مليارات دولار أو 2.65 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 مارس من 8.71 مليارات دولار أو 2.37 دولار للسهم في الفترة نفسها قبل عام.

وزاد صافي الدخل من الفائدة 8 % إلى 14.60 مليار دولار بدعم من زيادات أسعار الفائدة منذ الربع الأول من 2018. وأظهر أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول أداءً قوياً في أنشطته في الربع الأول، مدفوعاً بما وصفه الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بأنه نمو قوي للاقتصاد الأمريكي ومعدل تضخم معتدل.