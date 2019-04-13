صندوق النقد: الرسوم الأمريكية على السيارات تهدد النمو العالمي

المصدر: واشنطن ـ رويترز

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد جيتا جوبيناث إن حرباً تجارية جديدة سببها الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات قد تلحق أضراراً أكبر بالنمو الاقتصادي العالمي من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت جوبيناث إن مثل هذا الصراع سيؤثر على الصادرات من عدد أكبر بكثير من الدول وسيؤدي لفرض رسوم عقابية على السلع الأمريكية من العديد من الشركاء التجاريين.

وقالت جوبيناث على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن «نشعر بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات على الاقتصاد العالمي في وقت دخلنا فيه في مرحلة تعافٍ». وذكرت أنه إذا امتدت تلك النزاعات التجارية إلى قطاع السيارات فسيؤدي ذلك لحدوث اضطرابات في أجزاء أكبر من سلاسل توريد قطاع الصناعات التحويلية العالمي.