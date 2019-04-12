34000 طن حيازة البنوك المركزية من الذهب

المصدر: لندن - وكالات

زادت البنوك المركزية حول العالم حيازتها من الذهب بنحو 90 طناً خلال أول شهرين من العام الجاري، ارتفاعاً من 56 طناً فقط في الفترة نفسها عام 2018، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وارتفع إجمالي احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية قرب 33.871 ألف طن. وبرزت روسيا برفع احتياطيها من الذهب خلال مارس بأكثر قليلاً من 30 طناً ليصل إجماليه قرابة 19% من احتياطيها النقدي الذي حددت له مستهدفاً سابقاً فوق 500 مليار دولار.

وبلغ احتياطي الذهب الروسي 2150.5 طناً في مارس لتحتل به المرتبة السادسة عالمياً بعد الولايات المتحدة وألمانيا وصندوق النقد وإيطاليا وفرنسا التي جاءت خامساً.

وأظهرت بيانات صدرت قبل يومين من المركزي الروسي بلوغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 487.8 مليار دولار اعتباراً من أول أبريل الجاري ليكون أعلى مستوى لها منذ مارس 2014.

وساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم الاحتياطي النقدي لروسيا التي تسعى لاكتناز المعدن النفيس بعيداً عن العملة الأمريكية. ويبلغ احتياطي الذهب لدى الولايات المتحدة 8.13 آلاف طن و3.36 آلاف طن لألمانيا، وصندوق النقد لديه 2.81 ألف طن.

واحتلت السعودية المرتبة الـ 17 عالمياً بحيازة 323.1 طناً ولبنان المرتبة الـ 19 بحيازة 286.8 طناً، والجزائر 25 بحيازة 173.6 طناً وليبيا الـ33 عند 116.6 طناً، العراق الـ38 عند 96.3 طناً، والكويت الـ39 باحتياطي 79 طناً.