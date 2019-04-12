ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية نشرت، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، في الصين بنسبة 2.3% سنوياً خلال مارس الماضي.

وكان المؤشر قد ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 1.5%. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني فقد ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1% سنوياً.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) والذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع بنسبة 0.4% سنوياً خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال فبراير الماضي. يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك فيما عقد المفاوضون الأمريكيون والصينيون جولة جديدة من المحادثات التجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الحالي. وقال وزير الخزانة الأمريكي «ستيفن مونشن»، إن تقدماً تحقق في عدة مجالات خلال المفاوضات، بما قي ذلك الاتفاق على آلية لضمان تطبيق أي اتفاق تجاري مستقبلي.

وكان صندوق النقد الدولي قد عدل يوم الثلاثاء الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 6.3%.