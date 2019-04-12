تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال يناير

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن عجز الميزان التجاري تراجع 29.7% إلى 2.79 مليار دولار في يناير، حيث انخفضت الصادرات 4.2% والواردات 20%. والصادرات المصرية في تراجع مطرد، ولم تشهد نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأضاف بيان جهاز الإحصاء، أن الصادرات تراجعت إلى 2.33 مليار دولار في يناير من 2.43 مليار قبل عام. وعزا البيان تراجع الصادرات إلى نزول صادرات النفط الخام 48.2% والعجائن ومحضرات الغذاء المتنوعة 13% والأثاث 2.5%. وتبني مصر مدينة متكاملة لصناعة الأثاث في دمياط على البحر المتوسط.

ونزلت الواردات المصرية 20% إلى 5.12 مليارات دولار في يناير من 6.4 مليارات دولار قبل عام، بدعم تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3%.