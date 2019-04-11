المزروعي: الإمارات لا تبيع النفط لدول تخزنه للتأثير على الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

أكد معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات تبيع إنتاجها من النفط للدول والجهات، التي تستورده بغرض الاستخدام أو التكرير للاستخدام، مؤكداً أن الدولة لا تبيع النفط لمن يخزنه بهدف التأثير على الأسواق.

وأكد في تصريحات للصحفيين أمس على هامش قمة «بلومبرج» للاستثمار في أبوظبي، أن الدولة ملتزمة بحصتها في خفض الإنتاج وفقاً لاتفاق دول منظمة «أوبك» وحلفائها، مشيراً إلى أن الدولة من أكثر دول المنظمة التزاماً باتفاق خفض الإنتاج كاشفاً عن أن إنتاج الإمارات من النفط بنهاية مارس الماضي بلغ 3 ملايين و43 ألف برميل يومياً.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن 2019 عام واعد لأبوظبي، مشيراً إلى أنه سيتم استثمار 50 مليار درهم على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة وتطوير 100 مبادرة سيتم إطلاق 80% منها في 2019.

وكشف وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار، أن الشركة افتتحت مؤخراً مكتباً لها في مدينة نيويورك الأمريكية، إضافة إلى مكتبها السابق في مدينة سان فرانسيسكو.