مالباس يتعهد بتحسين العلاقات مع الصين

المصدر: واشنطن ـ رويترز

قال رئيس البنك الدولي الجديد، ديفيد مالباس، إنه لن يجري تغييراً على تعهد البنك بمكافحة التغيرات المناخية، لكنه وعد بتعزيز مهمة البنك في مكافحة الفقر، وتحسين علاقة البنك مع الصين.

ويخشى بعض خبراء التنمية، أن يتبني مالباس سياسة «أمريكا أولاً»، التي ينتهجها ترامب في البنك، ويستأنف تمويل مشروعات كهرباء تعمل بالفحم، ويمارس ضغوطاً على الصين.

لكن مالباس قال إنه سيعمل على تطبيق أهداف البنك بشأن التغير المناخي، بما في ذلك قرار البنك السابق بالانسحاب من تمويل محطات كهرباء تعمل بالفحم. ووصف تغير المناخ «بمشكلة رئيسة»، تواجه العديد من الدول النامية في العالم.