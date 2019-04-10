تجدد التوترات التجارية يهبط بالأسهم العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت أسواق الأسهم العالمية أمس مع تجدد المخاوف من التوترات التجارية العالمية، وترقُّب المستثمرين لأول انكماش فصلي لأرباح الشركات منذ 2016.ونزل مؤشر داو جونز الأمريكي 164 نقطة إلى 26176.54 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14 نقطة إلى 2881.58 نقطة، وتراجع ناسداك 25.11 نقطة إلى 7924.77 نقطة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية بعد أن تعرضت لضغوط بسبب أداء إيرباص لصناعة الطائرات ومورديها. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 %، مع تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 %، وانخفاض مؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.1 بالمئة.

وانخفضت أسهم إيرباص 2.5 % بعد أن اقترح الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم على قائمة من منتجات الاتحاد الأوروبي من بينها الطائرات التجارية الكبيرة ومكوناتها. وخسرت أسهم شركات التوريد لإيرباص مثل سافران وليوناردو وداسو بين 0.7 % و1.2 %. أغلق مؤشر نيكي مرتفعاً 0.2 % إلى 21802.59 نقطة.