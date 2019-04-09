الولايات المتحدة تقترح فرض رسوم جديدة على منتجات أوروبية

المصدر: (د ب أ)

اقترحت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، قائمة بمنتجات من الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم جمركية إضافية.

جاء ذلك في خطوة اعتبرها مراقبون إجراء انتقاميا بسبب ما يتردد عن دعم أوروبي لشركة إنتاج الطائرات "إيرباص"، الذي تعتبره واشنطن أنه أثر سلبا على قدرة شركتها "بوينغ" على المنافسة في السوق.

وكان خلاف دام 15 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الشركتين العملاقتين قد انتهى الشهر الماضي في منظمة التجارة العالمية عندما قضت المنظمة أن الولايات المتحدة أخفقت في وقف بعض الدعم لشركة بوينج.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الإثنين: "تستعد الإدارة للرد فور إصدار منظمة التجارة العالمية ما توصلت إليه بشأن قيمة التدابير المضادة الأمريكية".

ويقدر الممثل التجاري حجم الضرر الناتج عن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص بـ 11 مليار دولار سنويا.

وتشير هذه الخطوة إلى أن الولايات المتحدة قد تستعد للانتقام بدلا من الحل الدبلوماسي.

وتشمل قائمة الأصناف المقترحة الواردة من مختلف الدول الأوروبية، طائرات مروحية وأطعمة وأقمشة.

وستخضع بعض المنتجات الزجاجية والمعدنية أيضا لرسوم جديدة بموجب الاقتراح، الذي لا يزال يخضع لمشاورات عامة.

