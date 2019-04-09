دائنو «جت إيروايز» يعرضون حصة 75 % للبيع

المصدر: دبي ـ البيان

وجهت البنوك الدائنة لشركة «جت إيروايز» الهندية للطيران الدعوة إلى الأطراف المهتمة لشراء حصة في الناقلة تصل نسبتها إلى 75%.

ووفقاً لما ذكرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن من شأن هذه الخطوة أن تحدد مستقبل أقدم ناقلة جوية خاصة في الهند. وأفادت «بلومبيرغ» نقلاً عن تصريح رسمي صادر من بنك «ستيت بنك أوف إنديا»، أكبر دائني الناقلة، بأنه يتعين على المهتمين بشراء الحصة التقدم بعطاءاتهم قبل غد، الأربعاء.

وأضافت الوكالة أنه يُشتَرَط أن تمتلك الجهة المتقدمة بعطاء لشراء الحصة مبلغاً نقدياً من ميزانية العام المالي الماضي لا تقل قيمته عن 10 مليارات روبية «144 مليون دولار»، أو ثلاثة أعوام على الأقل من الخبرة في الأعمال المتعلقة بالناقلات الجوية. وأفادت الوكالة أيضاً في سياق متصل بأن أسهم «جت إيروايز» سجلت ارتفاعاً في قيمتها بنسبة 3.2 % في تداولات أمس ببورصة مومباي .