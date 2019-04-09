30 ملياراً الطلب على سندات «أرامكو»

المصدر: الرياض - رويترز

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية، والذي يُنظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة، يتجاوز 30 مليار دولار.

ويعني ذلك اكتتاباً يعادل ثلاثة أضعاف حجم السندات إذا التزمت أرامكو بخطتها لبيع أوراق دين بحوالي عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع. وأضاف أن الصفقة ستُغلق غداً، وإنه يعتقد أن الطلب على السندات «يقع إلى الشمال من» الثلاثين مليار دولار.

وتوقع سيرجي ديرجاشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في يونيون انفستمنت، أن تكون السندات على أربع شرائح بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس وعشرة أعوام وثلاثين عاماً، وأن يدور حجمها بين عشرة مليارات و15 مليار دولار. وأبدى الفالح، أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على سابك في غضون ستة أشهر.