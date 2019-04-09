«بوينج» يهوي 4 % ويضغط على «داو»

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت الأسهم الأمريكية أمس، بعد موجة صعود للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 استمرت 7 أيام، مع تأهب المستثمرين لما قد يكون أول انخفاض في أرباح الشركات منذ 2016، في حين ضغط هبوط سهم بوينج بنسبة 4.1% إلى 376 دولاراً على مؤشر داو جونز، في أعقاب المزيد من التطورات السلبية حول أزمة سقوط طائرتين من طراز «737 ماكس» ووقف استخدام هذا الطراز عالمياً.

وانخفض داو 125 نقطة إلى 26299.67 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 6 نقاط إلى 2887.46 نقطة. وهبط ناسداك المجمع 13.81 نقطة إلى 7924.89 نقطة. وهبطت أسهم أوروبا واسعة النطاق عقب مكاسب قوية على مدار أسبوع، ونزل ستوكس 600 الأوروبي 0.13 بالمئة، ونزل مؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.3%.

وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً 0.2 بالمئة إلى 21761.65 نقطة مع توخي المستثمرين الحذر قبل موسم إعلان أرباح الشركات، إلا أن نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة أفضل من التوقعات حد من الاتجاه النزولي.