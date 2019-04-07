مصر تلغي دعم الوقود بحلول منتصف يونيو

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت مصر لصندوق النقد الدولي في رسالة في يناير نشرها الصندوق أمس، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مع الصندوق، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو.

وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير: إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود، الذي يتراوح حالياً 85 و90 % من سعره العالمي.

وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من 6 شرائح من القرض في فبراير.

وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت الرسالة: إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.